Стена здания обрушилась в Новосибирске при ремонте. Под завалами могут быть до 11 рабочих

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Стена одноэтажного здания обрушилась в среду в Новосибирске во время реконструкции, под завалами могут находиться до 12 рабочих. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что один человек спасен из-под завалов.

"В результате происшествия под завалами могут находиться 11 человек, одного пострадавшего достали живым, и он был передан врачам", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что группировка спасателей на месте ЧП будет увеличена.

"На данный момент привлечено 70 человек и 20 единиц техники. Ведется наращивание группировки", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, обрушение стены и перекрытий произошло в 08:20 мск при проведении работ по реконструкции на территории строящегося здания на улице Ударной.