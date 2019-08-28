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Стена здания обрушилась в Новосибирске при ремонте. Под завалами могут быть до 11 рабочих

Всего на месте работали 12 человек, по данным МЧС, один из них спасен из-под завалов
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Описание
© Пресс-служба МЧС РФ
© Пресс-служба МЧС РФ
© Пресс-служба МЧС РФ

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Стена одноэтажного здания обрушилась в среду в Новосибирске во время реконструкции, под завалами могут находиться до 12 рабочих. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что один человек спасен из-под завалов. 

"В результате происшествия под завалами могут находиться 11 человек, одного пострадавшего достали живым, и он был передан врачам", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что группировка спасателей на месте ЧП будет увеличена.

"На данный момент привлечено 70 человек и 20 единиц техники. Ведется наращивание группировки", - сказали в пресс-службе ведомства. 

По данным МЧС, обрушение стены и перекрытий произошло в 08:20 мск при проведении работ по реконструкции на территории строящегося здания на улице Ударной. 

Теги
РоссияНовосибирская область
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