Солдат-срочник погиб в воинской части в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Солдат из Тульской области, проходивший срочную воинскую службу в Новосибирске, обнаружен погибшим. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель 481-го военного следственного отдела СК полковник юстиции Леонид Дорфман.

"Имел место случай гибели военнослужащего.", - сказал он.

Инцидент произошел в воинской части № 34148, находящейся в Пашино Калининского района Новосибирска. Солдат был призван на службу из Тульской области. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. После того, как эксперт завершит работу, тело будет отправлено для погребения родным.

"Военным следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении, проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - отметил представитель СК.