На юге Приморья из-за размытых железнодорожных путей остановлено движение поездов

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Движение поездов на юге Приморского края остановлено из-за размытых железнодорожных путей, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь компании "Экспресс Приморья" Максим Каленик.

"Из-за размыва ветки Барановский - Хасан сразу в нескольких участках, это район станций Баневурово, Виневитино, Барсовый, Приморский", - сказал собеседник агентства. По его словам, "вода стоит на путях, кое-где пути даже не видно".

"Движение поездов всех остановлено", - сообщил Каленик, добавив, что в связи с этой ситуацией создан оперативный штаб.

Он отметил, что ситуация осложняется тем, что в некоторых районах также размыло автодороги, теперь специалисты решают, как добраться до поврежденных участков железнодорожного полотна.

По данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), движение на однопутном участке Гвоздево - Барановский было закрыто в 11:13 (04:13 мск) вторника из-за схода селевых масс и подтопления пути. На место происшествия отправлен восстановительный поезд, туда выехала комиссия во главе с начальником ДВЖД Николаем Маклыгиным.

"В связи со сложившейся ситуацией отменены следующие поезда отправлением 28 августа 2019 года: пригородный поезд №6706 сообщением Уссурийск - Рязановка, пригородный поезд №6705 сообщением Рязановка - Уссурийск, пассажирский поезд №651 сообщением Туманган - Уссурийск", - уточнили в пресс-службе.

Об участке железной дороги

Участок Барановский - Хасан связывает районы Приморья с пунктом пропуска на границе с КНДР. В 2017 году в результате паводка здесь также были повреждены свыше 100 участков железнодорожного пути протяженностью более 12 км и 27 искусственных сооружений, в том числе 19 мостов. Движение поездов полностью остановилось. Восстановительные работы, к которым привлекались военные, заняли почти месяц.