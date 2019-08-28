В Петербурге неизвестные избили актера сериалов "Мажор-2" и "Морские дьяволы" Марка Коваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Актер сериалов "Мажор-2" и "Морские дьяволы" Марк Коваль попал в больницу в Санкт-Петербурге после нападения неизвестных, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленники напали на Коваля на проспекте Обуховской обороны. После инцидента он был направлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами", - сказал собеседник агентства.

В региональном ГУ МВД в свою очередь рассказали, что ночью 28 августа в один из отделов полиции Невского района поступило сообщение из медучреждения о том, что за медицинской помощью обратился 29-летний мужчина. "Со слов пациента, при неустановленных обстоятельствах он получил телесные повреждения на проспекте Обуховской обороны. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ГУ МВД.