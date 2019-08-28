При пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде погибли два человека

ТАСС, 28 августа. На заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека, еще один пострадал, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе предприятия.

"Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли. В настоящий момент произведена ликвидация открытого горения. Пострадавшему оказывается помощь. Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств", - сказала собеседница агентства.

На предприятии также сообщили, что причиной пожара стала вспышка кислорода на строящемся сухогрузе. "Возгорание произошло в 08:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства", - отметили в пресс-службе завода, добавив, что завод продолжает работу в штатном режиме.

По данным МЧС, горение ликвидировано на площади 5 кв. м.

"Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, в том числе 25 атомных.

В новость внесены изменения (10:33 мск) - добавлены подробности.