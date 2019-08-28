Один погибший найден под завалами здания в Новосибирске

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли погибшим одного рабочего под завалами здания в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент один человек погиб и один пострадал. Судьба восьми человек неизвестна. В ближайшее время прибудут четыре кинологических расчета для поиска людей под завалами", - сказали в ведомстве.