Один погибший найден под завалами здания в Новосибирске

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли погибшим одного рабочего под завалами здания в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
"На данный момент один человек погиб и один пострадал. Судьба восьми человек неизвестна. В ближайшее время прибудут четыре кинологических расчета для поиска людей под завалами", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что автомобильное движение по улицам неподалеку от насосной станции перекрыто. "Несколько экипажей ГИБДД осуществляют перекрытие нескольких участков ближайших дорог, ограничен подъезд, чтобы обычные граждане не попали в трудную ситуацию на дороге", - сказал представитель ведомства.
В СУ СК по региону журналистам сообщили, что обрушение прошло во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы. "По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по ул. Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания", - говорится в сообщении. Проверку проводит прокуратура Новосибирской области, сообщается на ее сайте. "И. о. прокурора Ленинского района Новосибирска организовал проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания насосной станции. Предварительно установлено, что подрядная организация (бригада) в рамках муниципального контракта осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции. В результате обрушения стены под завалами оказались строители", - говорится в сообщении.
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