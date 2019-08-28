Два человека остаются под завалами после обрушения стены здания в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным, остаются под завалами после обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске, сообщается в среду на официальной странице "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит объект, в соцсети "ВКонтакте".

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

"Работали восемь человек. Один человек - не пострадал, один - погиб, один - с переломом, двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Директор филиала компании Андрей Колмаков сообщил в среду журналистам, что семьи погибших и пострадавшие при обрушении стены насосной станции в Новосибирске получат от компании помощь.

"Компания окажет помощь пострадавшим и семьям погибших", - сказал он. По его данным, из-под завалов извлечено тело одного погибшего, двое пострадавших находятся в больнице.

По данным МЧС, в 08:20 мск на территории здания на улице Ударной при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. Наиболее вероятной причиной обрушения собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.

Как сообщил журналистам мэр Новосибирска, два человека госпитализированы.

По данным МЧС, в 08:20 мск на территории здания на улице Ударной при проведении реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. Наиболее вероятной причиной обрушения собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.

В новость были внесены изменения (11:11 мск) - добавлены подробности