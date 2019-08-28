Два человека госпитализированы после ЧП в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

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"Двое находятся в больнице", - сказал он.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены три человека, один из них погиб.

Мэр также сообщил, что кинологи помогли определить примерное место под завалами здания, где могут находиться рабочие. "Применяли собак, чтобы определить место, примерно определили, сейчас возобновились работы", - сказал Локоть.

По данным МЧС, на улице Ударной в Новосибирске в среду при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий здания. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. метров. Наиболее вероятной причиной собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ.