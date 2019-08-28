Жительница Краснодара получила химический ожог глаз после посещения косметолога

ТАСС, 28 августа. Уголовное дело возбудили в Краснодаре в отношении косметолога, чья клиентка во время снятия наращенных ресниц получила химический ожог обоих глаз. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что 32-летняя женщина арендовала рабочее место в одном из салонов красоты на улице Восточно-Кругликовской, где оказывала платные услуги в сфере косметологии, не являясь предпринимателем.

"По версии следствия, днем 27 июля к ней на процедуру пришла 45-летняя местная жительница. Подозреваемая при снятии ранее "наращенных" ресниц с помощью специального геля допустила его попадание в глаза женщины. В результате потерпевшей причинены легкий вред здоровью и повреждения в виде химического ожога роговицы и конъюктивы обоих глаз", - говорится в сообщении.

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении косметолога, которая подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (часть 1 статьи 23 УК РФ). "В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприяти, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы", - добавили в пресс-службе ведомства.