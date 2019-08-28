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Обрушение стены здания в Новосибирске

В Новосибирске создадут специальную комиссию для выяснения причин обрушения стены

По данным собственника здания - "Сибирской генерирующей компании" - под завалами продолжаются поиски двух человек
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© Наталья Покидова/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Специальную комиссию планируют создать в Новосибирске в связи с обрушением стены насосной станции. Специалисты будут работать, в частности, над определением причин произошедшего, сообщил мэр Анатолий Локоть в среду в эфире телеканала "Россия-24".

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"Будет создана комиссия. <...> Здесь будем сотрудничать прежде всего с прокуратурой. <...> Я думаю, что будет создана комиссия, которая квалифицировано определит и причины, и виновных", - сказал Локоть.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе собственника здания - "Сибирской генерирующей компании", под завалами продолжаются поиски двух человек. "Это работники подрядной организации. [Сотрудники] других структур там не работали", - сказал собеседник агентства.

Генконсул Узбекистана Юсуп Кабулжанов, прибывший на место инцидента, в разговоре с журналистами опроверг ранее появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что под завалами находятся граждане этой страны.

Теги
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