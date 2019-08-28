Число погибших в результате обрушения здания в Новосибирске выросло до двух человек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тело второго погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

"Достали одного человека без признаков жизни", - сказали в ведомстве.

Информацию о втором погибшем подтвердил ТАСС и мэр города Анатолий Локоть. "Еще одного нашли. Всего двое госпитализированы, двое погибших", - добавил он.

По данным МЧС, утром в среду на территории здания на улице Ударной при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. Наиболее вероятной причиной обрушения собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.