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СК возбудил дело после пожара на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде

В результате инцидента два человека погибли, еще один пострадал

ТАСС, 28 августа. Следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, где погибли два человека, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

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"Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда")", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что завод продолжает работу в штатном режиме. Причиной пожара стала вспышка кислорода на строящемся сухогрузе проекта RSD59.

"Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных.

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