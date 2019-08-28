Вышинский прокомментировал слова прокурора об изменении ему меры пресечения

"Мы в суде, и я рассчитываю на справедливое, осмысленное и без политического давления судебное решение", - сказал он, комментируя озвученную позицию стороны обвинения по его делу.

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украины" Кирилл Вышинский заявил в среду на заседании суда, что рассчитывает на справедливое решение относительно его апелляции на продление срока ареста.

Ранее 28 августа один из прокуроров заявил, что сторона обвинения согласна на изменение меры пресечения Вышинскому с ареста на личное поручительство.

Главный редактор "РИА Новости Украины" отказался обнародовать детали переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщив лишь, что не обсуждал обмен и не связывает смягчение позиции прокуратуры с ее визитом. "Да, Москалькова общалась со мной. Она мне не предлагала обмен, так как я ранее отказался от обмена. Это не секрет", - сказал он в перерыве заседания суда, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Вышинский также подчеркнул, что предмет разговора является "конфиденциальной информацией", поэтому не стал рассказывать подробности. При этом он заявил, что не связывает смягчение позиции прокуратуры по мере пресечения с приездом Москальковой.

23 августа в Киев прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась неизвестной.