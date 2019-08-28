РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

По данным следствия, двое жителей города Батайска искали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства, обещали им трудоустройство, привозили в Батайск, где незаконно удерживали и безвозмездно использовали их труд. Потерпевшие жили в помещении без надлежащих условий, при этом им угрожали, а документы забирали. Людей ежедневно вынуждали бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда")", - говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали, "удерживаемые ими 14 человек освобождены", добавили в пресс-службе.