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Причиной ЧП на верфи в Нижнем Новгороде могло стать нарушение правил безопасности

Гендиректор завода "Красное Сормово" Михаил Першин уточнил, что возгорание произошло во время сварочных работ

ТАСС, 28 августа. Нарушение техники безопасности, по предварительной информации, могло стать причиной пожара на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в среду, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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"По предварительным выводам, можно сказать, что это [произошло вследствие] нарушения техники безопасности. Главное, чтобы руководство завода сделало из этого соответствующие выводы, и руководство других предприятий [тоже]", - сказал Никитин.

Генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин уточнил, что пожар произошел при проведении сварочных работ. "Возгорание [произошло] при проведении сварочных работ", - сказал он.

В результате ЧП два человека погибли, один пострадал. "Три человека там [на сухогрузе] работали, монтировали трубопровод для подруливающего устройства. Они проводили сварочные работы и в результате из-за искры произошло возгорание. Все они - слесари-монтажники, [в возрасте] до 40 лет", - сказал Першин.

Гендиректор завода добавил, что судно, на котором произошел пожар, практически не пострадало. "Судно повреждений почти не получило, только нарушение лакокрасочного покрытия, которое сейчас восстанавливается", - сказал Першин.

На заводе создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия и оценки ущерба.

О ЧП

По информации завода, пожар произошел в 08:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в техническом помещении. Работа завода не останавливалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. Сейчас входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

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