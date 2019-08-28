Причиной ЧП на верфи в Нижнем Новгороде могло стать нарушение правил безопасности

ТАСС, 28 августа. Нарушение техники безопасности, по предварительной информации, могло стать причиной пожара на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в среду, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По предварительным выводам, можно сказать, что это [произошло вследствие] нарушения техники безопасности. Главное, чтобы руководство завода сделало из этого соответствующие выводы, и руководство других предприятий [тоже]", - сказал Никитин.

Генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин уточнил, что пожар произошел при проведении сварочных работ. "Возгорание [произошло] при проведении сварочных работ", - сказал он.

В результате ЧП два человека погибли, один пострадал. "Три человека там [на сухогрузе] работали, монтировали трубопровод для подруливающего устройства. Они проводили сварочные работы и в результате из-за искры произошло возгорание. Все они - слесари-монтажники, [в возрасте] до 40 лет", - сказал Першин.

Гендиректор завода добавил, что судно, на котором произошел пожар, практически не пострадало. "Судно повреждений почти не получило, только нарушение лакокрасочного покрытия, которое сейчас восстанавливается", - сказал Першин.

На заводе создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия и оценки ущерба.

О ЧП

По информации завода, пожар произошел в 08:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в техническом помещении. Работа завода не останавливалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. Сейчас входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).