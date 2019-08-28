Ядовитое вещество кумарин обнаружили в крови девяти отравившихся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Вещество кумарин, используемое как основа яда для грызунов, выявили исследования в крови девяти человек в Ульяновске, отравившихся, предположительно, подсолнечным маслом. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В течение августа в медучреждения Ульяновска поступили 13 человек с признаками отравления. Один из пострадавших умер, трое, в том числе двое детей, выписаны из больниц. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.

"Кумарин найден в крови девяти человек, в том числе у двоих детей. На данный момент все они остаются в больницах", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что состояние восьми человек удовлетворительное. "Еще одна женщина, которая госпитализирована последней, в состоянии средней степени тяжести", - добавили в пресс-службе.

Кумарин - органическое вещество, имеет запах свежего сена, применяется в парфюмерной и мыловаренной промышленности, также используется как основа яда для грызунов.