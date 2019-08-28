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Дело Кирилла Вышинского

Адвокат: Вышинский сейчас имеет все права гражданина и может работать

Андрей Доманский также сообщил, что главред "РИА Новости Украина" в сопровождении адвоката поедет домой

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Освобожденный в среду из-под ареста под личное обязательство главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский теперь может пользоваться всеми гражданскими правами.

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Об этом заявил журналистам адвокат Андрей Доманский.

"Он [Вышинский] может пользоваться всеми правами гражданина, в том числе на работу, но за исключением тех обязательств, которые наложены судом", - сказал адвокат.

Сейчас, по словам Доманского, "Кирилл в сопровождении адвоката поедет домой".

Адвокат Вышинского также добавил, что "удовлетворен решением суда".

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