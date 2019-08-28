Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех

"Нашли третьего человека без признаков жизни. В итоге: трое погибших, один пострадавший", - сказали в ведомстве.

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

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Спасатели извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами после обрушения стены насосной станции, сообщается в среду в официальной группе собственника здания - "Сибирской генерирующей компании" в соцсети "ВКонтакте".

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. "Сибирская генерирующая компания" выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека находятся в больнице.

Обрушение стен и перекрытий произошло в среду утром при проведении работ по реконструкции. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. Наиболее вероятной причиной обрушения собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.