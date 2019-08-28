На предприятии в Иркутской области из-за разлива щелочи пострадали три человека

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Разлив щелочи произошел в среду на лесопромышленном предприятии компании "Илим" в Братске Иркутской области, пострадали три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На предприятии "Группы "Илим" в Братске произошел разлив щелочи, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области сообщили ТАСС, что один человек находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

"Группа "Илим" - один из мировых лидеров по производству целлюлозно-бумажной продукции. Предприятия компании расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях. На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании превышает 3,4 млн тонн, она экспортируется в 70 стран.