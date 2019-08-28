Следствие обвинило Абызова в получении 32 млрд рублей от незаконного предпринимательства

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности около 32 млрд рублей. Об этом в среду на заседании Мосгорсуда сообщил следователь.

"Следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, поступило около 32 млрд рублей", - сказал следователь.

23 августа следствие возбудило в отношении Абызова новое дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".

Защита экс-чиновника считает возбуждение нового уголовного дела незаконным, необоснованным и хочет его обжаловать.