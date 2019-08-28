СК назвал смерть ребенка на улице Оренбурга некриминальной

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/ Причина смерти ребенка на улице Оренбурга является некриминальной. Об этом ТАСС сообщила в среду старший инспектор следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Ольга Крутоярова.

"Смерть ребенка на улице Оренбурга носит некриминальный характер. Проверка продолжается", - сказала Крутоярова.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Во вторник в центре Оренбурга медики констатировали смерть ребенка на улице. В министерстве здравоохранения и министерстве социального развития региона, а также в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области комментарии ТАСС не предоставили, сославшись на проверку СК.