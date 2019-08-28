В СГК назвали подрядчика ремонтных работ в обрушившемся здании в Новосибирске

ТАСС, 28 августа. Компания "Сибэм", специализирующаяся на строительных работах по прокладке инженерных коммуникаций, являлась подрядчиком работ по реконструкции насосной станции, стена которой обрушилась в среду в Новосибирске. Об этом сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" собственник здания - "Сибирская генерирующая компания" (СГК).

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

"На насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". Часть сотрудников на строительство объекта была привлечена дополнительно. Здание 1967 года постройки находится в собственности СГК", - говорится в сообщении.

Спасатели ранее извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами после обрушения стены насосной станции. В результате происшествия погибли трое человек, еще двое находятся в больнице.

Обрушение стен и перекрытий произошло в среду утром при проведении работ по реконструкции. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. Наиболее вероятной причиной обрушения собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.