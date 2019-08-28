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Обрушение стены здания в Новосибирске

В СГК назвали подрядчика ремонтных работ в обрушившемся здании в Новосибирске

По данным "Сибирской генерирующей компании", которая является собственником объекта, работы вела компания "Сибэм"

ТАСС, 28 августа. Компания "Сибэм", специализирующаяся на строительных работах по прокладке инженерных коммуникаций, являлась подрядчиком работ по реконструкции насосной станции, стена которой обрушилась в среду в Новосибирске. Об этом сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" собственник здания - "Сибирская генерирующая компания" (СГК).

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"На насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". Часть сотрудников на строительство объекта была привлечена дополнительно. Здание 1967 года постройки находится в собственности СГК", - говорится в сообщении.

Спасатели ранее извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами после обрушения стены насосной станции. В результате происшествия погибли трое человек, еще двое находятся в больнице.

Обрушение стен и перекрытий произошло в среду утром при проведении работ по реконструкции. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. Наиболее вероятной причиной обрушения собеседник агентства назвал нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.

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РоссияНовосибирская областьОбрушение стены здания в Новосибирске
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