В Жуковском недалеко от места проведения МАКС-2019 произошел небольшой пожар

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Посетители авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском заметили в среду густой черный дым в районе проведения выставки. По данным спасателей, в городе загорелся заброшенный сарай.

Очевидцы рассказали ТАСС, что многие посетители заметили дым в районе проходных компании "Ил". Его видно и с территории выставочного поля.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что в Жуковском в районе Туполевского шоссе загорелся заброшенный сарай. "В 13:05 мск пожар был локализован на площади 6 кв. метров", - уточнили в ведомстве.

Источник ТАСС в оперативном штабе по обеспечению безопасности на МАКС-2019 сообщил, что угрозы участникам и гостям авиасалона нет. "На территории МАКС-2019 пожара нет", - добавил он.

На деловую программу и показательные полеты инцидент никак не повлиял.