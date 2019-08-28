Прокуратура проводит проверку после обрушение потолка в школе в Гусь-Хрустальном

ТАСС, 28 августа. Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура проводит проверку после обрушения потолочной обрешетки в актовом зале средней образовательной школы № 13 Гусь-Хрустального Владимирской области. В конце прошлого месяца ее признали готовой к началу учебного года. Об этом сообщил ТАСС прокурор Степан Володин.

"Проводится проверка по факту обрушения. Мы проверку проводили и ранее по этой школе в целом и по крыше в частности, внимание администрации обращали на эту проблему. Вносилось представление в начале этого года в связи с неудовлетворительным состоянием кровли, крыши", - сказал Володин.

Школа была открыта в 1938 году. Акт об ее приемке к новому учебному году был подписан 31 июля. Документ подписали представители администрации города, профсоюзной организации, МЧС, специалисты по охране труда, правоохранительных и федеральных надзорных органов.

Как сообщал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, утром 27 августа в администрацию области поступил сигнал от ГУ МЧС о падении потолочной обрешетки в актовом зале на третьем этаже школы. В результате происшествия никто не пострадал, актовый зал с 2017 года закрыт на ремонт. Школа находится на балансе города.

По данным администрации Владимирской области, авария в учебном заведении произошла еще 18 августа. Однако руководители муниципалитета своевременно не проинформировали об этом департамент образования. Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов предложил законсервировать часть здания, подлежащую ремонту, начав учебный год в другой половине школы. Областные власти отвергли эту инициативу по соображениям безопасности.

О проблемах с протекающей кровлей было известно еще в прошлом году. Однако меры по ее ремонту приняты не были. Проведение работ в здании осложняет тот факт, что школа с 1998 года имеет статус памятника регионального значения. Поэтому там невозможно провести ремонтные работы без специального проекта. Выполнять их может только организация с соответствующей лицензией.