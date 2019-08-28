В Самаре приостановили работу ресторана, где отравились суши около 50 человек

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Работу ресторана "Фарфор в Самаре", едой из которого отравились 48 человек, приостановили, сообщило в среду управление Роспотребнадзора по Самарской области.
"Деятельность ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" приостановлена протоколом о временном запрете деятельности", - говорится в сообщении.
В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также требований к документам, свидетельствующих о безопасности продукции ресторана. Сейчас проводятся проверки сырья, из которого изготавливали блюда.
По информации ведомства, результаты исследований показали, что пострадавшие получили пищевое отравление после приобретения еды в ресторане. "По предварительным диагнозам зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций", - говорится в сообщении управления.
Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, 18 человек из пострадавших находятся на амбулаторном лечении, 30 человек, в том числе семеро детей, госпитализированы в городские больницы в состоянии средней степени тяжести.
В среду, 28 августа, следователи начали проверку после отравления людей суши в Самаре.