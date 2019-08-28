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Два ребенка погибли в ДТП в Башкирии

Еще двое взрослых пострадали

УФА, 28 августа. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Туймазинском районе Башкирии, также пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления ГИБДД по республике.

"Около населенного пункта Нижнетроицкий Туймазинского района автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии двое детей погибли на месте происшествия. Также госпитализированы мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 13:00 мск на автодороге Серафимовский - Усман-Ташлы, уточняются ее обстоятельства.

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