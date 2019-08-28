Адвокат опроверг данные, что рухнувшее в Новосибирске здание принадлежит компаниям Абызова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Принадлежащее Сибирской генерирующей компании (СГК) здание, стена которого рухнула в среду во время ремонтных работ и унесла жизни трех рабочих в Новосибирске, не принадлежит компаниям бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис в связи с появившимися в СМИ сообщениями.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

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"Считаю необходимым заявить, что объект, на котором сегодня произошла трагедия в Новосибирске, не принадлежит компаниям Михаила Абызова. Здание никакого отношения к моему подзащитному не имеет", - сказал адвокат.

В феврале 2018 года Сибирская генерирующая компания (СГК) купила АО "Сибэко". В 2006-2012 годах Абызов руководил советом директоров холдинга "Ру-ком", в который входил АО "Сибэко". "СГК никогда не была активом Абызова", - отметил адвокат.

Как сообщил в среду медиахолдинг РБК, "обвалившееся в Новосибирске здание принадлежит компании из дела Абызова".

ЧП произошло в среду утром при проведении работ по реконструкции здания насосной станции в Новосибирске, которое принадлежит Сибирской генерирующей компании. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. метров. СК возбудил уголовное дело.