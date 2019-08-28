Власти Перми окажут помощь в 500 тыс. рублей семье второй погибшей в ДТП с автобусом

ТАСС, 28 августа. Власти Перми окажут материальную помощь в размере 500 тыс. рублей семье скончавшейся в больнице пассажирки автобуса, который въехал в стену здания. Родственникам также помогут организовать похороны, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города.

17 августа автобус врезался в стену здания в Орджоникидзевском районе Перми, в результате погиб один человек, пострадали - 35, в больницу попали 34 человека, позднее скончалась еще одна пассажирка.

"Материальная помощь семье второй погибшей будет осуществлена муниципалитетом в размере 500 тыс. рублей. Помощь в организации похорон оказывается администрацией Орджоникидзевского района", - говорится в сообщении.

По данным администрации, пострадавшим в результате аварии с автобусом в Перми выплатят материальную помощь в размере от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм. Также пострадавшим полагаются страховые выплаты, размер которых определит страховая компания. В администрации также отметили, что с пострадавшими работают психологи, а с детьми, которые ехали в автобусе, психологи в детских садах и школах будут заниматься в течение всего учебного года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, медики выписали всех детей, пострадавших в аварии. В больницах остаются 11 человек, трое из них в тяжелом состоянии.