Задержанные в Анапе за принуждение несовершеннолетней к сексу полицейские не признают вину

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Полицейские, задержанные в Анапе по подозрению в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, не признают вину. Об этом сообщил ТАСС в среду представляющий их интересы адвокат Юрий Гапеев.

"Вину свою мои подопечные не признают", - сказал он. По его словам, полицейские планируют доказать, что не совершали никаких сексуальных действий в отношении девушки, "в том числе и производством медицинских экспертиз".

Кроме того, подозреваемые считают необходимым разыскать молодого человека, который, по данным адвоката, находился вместе с несовершеннолетней в момент, когда они привлекли внимание полицейских.

Ранее в отношении двух сотрудников полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней"). По предварительным данным следствия, они принудили к сексуальным действиям 17-летнюю волейболистку из Московской области, выступавшую на соревнованиях в спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград". В главке МВД по Краснодарскому краю сообщали, что сотрудники уволены, а начальник отдела МВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.