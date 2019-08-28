В ликвидации последствий обрушения стены в Новосибирске задействованы 370 человек

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий обрушения в Новосибирске стены насосной станции, при котором три человека погибли и один пострадал, продолжаются, в них задействованы 370 человек. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

"Продолжается сбор опасных обломков, уже отгружено более 100 кубических метров строительных конструкций. Всего задействовано в работах 370 человек, 200 из них от МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Обрушение стены произошло в среду утром при проведении подрядчиком - компанией "Сибэм" - работ по реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, которое принадлежит Сибирской генерирующей компании. По информации мэрии Новосибирска, при реконструкции здания произошло сползание грунта. По предварительным данным, общая площадь обрушения составила 350 кв. метров.