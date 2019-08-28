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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Figaro: в Париже выявили третий случай отравления свинцом у ребенка после ЧП в Нотр-Даме

Опасное содержание свинца зафиксировали также в доме, где живет ребенок

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Медики выявили отравление свинцом у третьего ребенка, проживающего недалеко от собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар. Об этом в среду сообщила газета Le Figaro со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.

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По словам представителя агентства, в крови у ребенка был зафиксирован показатель в 52 мг свинца на литр крови, что превышает "опасный уровень" в 25-50 мг. При этом отмечается, что опасное содержание свинца было также зафиксировано в доме, где живет ребенок.

Французские медики после пожара в соборе Нотр-Дам взяли у более чем 160 детей кровь для проверки содержания свинца. По итогам было установлено, что у 16 детей содержание свинца на литр крови находится в пределах 25-50 мг, что, по существующим во Франции нормам, является "опасным уровнем". У трех детей он превосходит 50 мг на литр, что говорит о "наличии отравления свинцом".

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ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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