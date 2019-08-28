Подросток в Башкирии умер, надышавшись газом из баллона

УФА, 28 августа. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Башкирии проводит проверку после смерти 15-летнего подростка, который в компании сверстников дышал газом в гараже. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 15-летнего жителя города Мелеуза. По предварительным данным, восемь подростков в возрасте от 12 до 17 лет в одном из гаражей вдыхали газ из газовых баллонов для питания газовых приборов и употребляли спиртные напитки", - говорится в сообщении.

Подростков заметили сотрудники полиции, когда один из несовершеннолетних потерял сознание. Мальчик умер в больнице, не приходя в сознание. "Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты баллоны с газом, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка. За последние пять месяцев это уже третий смертельный случай отравления газом в результате его умышленного вдыхания из газовых баллонов", - добавили в СК.