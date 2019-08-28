КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. В среду Белореченский районный суд в Краснодарском крае ограничил в родительских правах мужчину, посадившего сына на цепь в сарае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По словам матери мальчика Виктории Пономарчук, суд постановил ограничить общение отца с сыном и назначил алименты на содержание ребенка. Женщина также отметила, что состояние здоровья мальчика улучшилось. На следующей неделе она планирует забрать сына из реабилитационного центра, где он находится с июля.

"1 сентября он пойдет в школу, с мальчиком уже все хорошо, он уже свои эмоции проявляет нормально. Будем воспитывать, работать с ним, надеюсь в ближайшее время он придет в нормальное эмоциональное состояние после случившегося", - сказала собеседница агентства.

Житель Белореченска Валентин Матвиенко, ставший фигурантом дела за то, что он посадил на цепь десятилетнего сына, ранее заявлял, что не будет возражать против передачи ребенка матери. Родители мальчика находятся в разводе с 2011 года. В 2016-м суд постановил, что ребенок должен жить с отцом.