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В Якутии восстановили электроснабжение 87 тыс. потребителей после аварийного отключения

Причиной инцидента стало срабатывание защиты и отключение трансформатора подстанции "Сунтар"

ТАСС, 28 августа. Специалисты восстановили подачу электроэнергии около 87 тыс. жителей Якутии, сообщила в среду пресс-служба "Западных электрических сетей".

"Энергетики "Западных электрических сетей" полностью восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии. В 21:40 (15:40 мск) все потребители полностью запитаны. Ограничений населения нет", - говорится в сообщении.

Причиной сбоя, по данным пресс-службы, стало срабатывание защиты и отключение трансформатора подстанции "Сунтар".

28 августа при ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился соседний автотрансформатор АТ-2. Без электроснабжения остались также бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов, предприятия местной промышленности.

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