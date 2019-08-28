По делу об обрушении стены в Новосибирске задержали представителей подрядной организации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи задержали троих представителей подрядной организации по уголовному делу об обрушении стены в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

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"По уголовному делу об обрушении стены задержаны трое представителей подрядной организации - исполнительный директор ОАО "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов", - сказали в СК.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследовать дело будет центральный аппарат ведомства. "Председатель СК России поручил следователям центрального аппарата ведомства изучить материалы уголовного дела, провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку действиям строительных и подрядных организаций", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, в среду во время строительно-монтажных работ, проводимых субподрядной организацией ООО "Алькор" на теплотрассе и насосной станции, произошло обрушение кирпичной кладки стены. В результате обрушения погибли три человека, еще один получил перелом ноги.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ"), также проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания насосной станции проводит прокуратура. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Здание насосной станции 1967 года постройки принадлежит Сибирской генерирующей компании. По информации мэрии Новосибирска, при реконструкции здания произошло сползание грунта. По предварительным данным, общая площадь обрушения составила 350 кв. метров.

В новость была внесена правка (18:09 мск) - уточняется название компании в цитате во втором абзаце.