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Дело Пола Уилана

Родственники арестованного в России Пола Уилана жалуются на условия в СИЗО

В письме Дэвида Уилана говорится, что его брат публично излагал жалобы на слушаниях по его делу, а также в письмах правозащитникам

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Родственники обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана утверждают, что его жалобы правозащитникам приводят к ухудшению условий его содержания в СИЗО "Лефортово". Об этом говорится в поступившем в ТАСС в среду письме брата Пола Уилана Дэвида.

"Пол публично излагал жалобы на слушаниях по его делу, а также в письмах правозащитникам, - говорится в сообщении. - И хотя он имеет право связываться с российскими правозащитниками, он обратил внимание на заметное снижение уровня профессионализма персонала тюрьмы после того, как он начал делать это. Когда Пол получил травму, он воспользовался срочной системой уведомления и охране потребовался почти час на то, чтобы отреагировать".

48-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
КанадаСШАВеликобританияИрландияРоссияДело Пола Уилана
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