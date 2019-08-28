В Анапе арестованы экс-полицейские, подозреваемые в принуждении несовершеннолетней к сексу

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Анапский городской суд в среду арестовал на срок предварительного следствия двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы. Их подозревают в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы фигурантов дела адвокат Юрий Гапеев.

27 августа подозреваемые были задержаны в Анапе до установления обстоятельств инцидента с участием несовершеннолетней спортсменки из Московской области. Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней") в отношении двух сотрудников полиции города Анапы. По предварительным данным, они принудили к сексуальным действиям 17-летнюю волейболистку из Московской области, выступавшую на соревнованиях в спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград".

"Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца на время предварительного следствия", - сказал Гапеев. Адвокат сообщил ТАСС после заседания об избрании меры пресечения, что обжаловать решение сторона защиты не планирует. "Обжаловать нет смысла, в этой ситуации им лучше побыть в местах ограничения жизнедеятельности, дабы в отношении них не были предприняты какие-либо меры провокационного характера", - сказал он.

Ранее адвокат пояснял, что его подзащитные свою вину в инкриминируемых им деяниях не признают, отрицают сам факт совершения сексуальных действий. Они будут доказывать это в том числе путем проведения медицинских экспертиз и других процессуальных действий.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю после возбуждения уголовного дела сообщало об увольнении сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Анапе из органов внутренних дел. Помимо этого, от исполнения служебных обязанностей отстранен и начальник отдела МВД России по городу Анапе.