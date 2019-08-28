В Мексике 26 человек погибли в результате нападения на бар

МЕХИКО, 28 августа. /ТАСС/. Жертвами нападения на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус стали 26 человек. Об этом сообщила в среду генеральная прокуратура региона.

"Число погибших составляет 26 человек, из них 10 женщин и 16 мужчин, еще 11 человек пострадали и остаются в больницах", - говорится в записи, размещенной в Twitter надзорного ведомства. По данным властей, в нападении на увеселительное заведение участвовали не менее 10 человек. Они устроили пожар в баре, после чего открыли огонь по людям, выбегавшим из помещения.

Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что властям удалось установить предполагаемого организатора атаки. Речь идет о преступнике, который в июле этого года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений".