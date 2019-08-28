Жителя Крыма осудили на десять лет за участие в украинском НВФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Республики Крым приговорил к десяти годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании - батальоне имени Н. Челебиджихана. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"28 августа Кировский районный суд Республики Крым признал Дилявера Гафарова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ...за участие в "батальоне им. Н. Челебиджихана", - говорится в сообщении.

Установлено, что 22-летний житель полуострова Гафаров в феврале 2016 года добровольно вступил в ряды крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Отмечается, что Гафаров с февраля 2016 года по июль 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона: занимался администрированием страницы батальона им. Н. Челебиджихана в социальной сети "ВКонтакте", участвовал в строительстве заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, осуществлял досмотр автомобилей ее пересекающих. Он также прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки.

В феврале 2018 года Гафаров вернулся в Крым. 30 октября 2018 года он был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").