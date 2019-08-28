В Калининградской области авиадебошира приговорили к четырем месяцам колонии-поселения

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Пассажир самолета, из-за неадекватного поведения которого лайнер, выполнявший рейс из Домодедово в Дюссельдорф, совершил 10 июля вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво, приговорен в среду судом к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом ТАСС сообщил представитель Гурьевского районного суда Калининградской области, где проходило судебное заседание.

По данным следствия, 10 июля 2019 года на борту рейса авиакомпании АО "АК "Сибирь", следовавшего по маршруту Москва (Домодедово) - Дюссельдорф (Германия), нетрезвый пассажир нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала и пассажиров, не реагировал на замечания, распивал спиртные напитки, ударил одного из пассажиров, создал реальную угрозу безопасности полета и жизни людей. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолета в ближайшем аэропорту, которым оказался аэропорт Храброво в Калининграде.

"Судья вынес приговор. Гражданин признан виновным по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу, совершенное… на воздушном транспорте"). Назначено наказание - четыре месяца колонии-поселения", - сказала представитель суда.