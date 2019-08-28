CNN: не менее 100 рейсов отменены в столичном аэропорту Пуэрто-Рико из-за урагана

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 100 рейсов, прибывающих и вылетающих из Международного аэропорта Луиса Муньоса Марина в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане, были отменены в среду из-за урагана "Дориан". Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, были отменены 50 прибывающих рейсов и 52 рейса, готовившихся в среду к вылету.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится к северо-западу от Сент-Томаса (Американские Виргинские острова) и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,3 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 35,8 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 15,6 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.