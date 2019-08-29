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Власти Приморья объявили в крае режим ЧС из-за паводка

В регионе два дня шли сильные дожди, выпало три месячных нормы осадков
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© Александр Музыка/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем регионе в связи с паводковой обстановкой, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе администрации региона.

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"Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) ввел краевой режим ЧС", - сообщил представитель пресс-службы.

В Приморском крае двое суток не прекращались сильные дожди, которые вызывали временные затопления некоторых улиц и сход селей во Владивостоке, подтопления территории около аэропорта и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества. По информации Приморского гидрометцентра, в крае к среде выпало три месячных нормы осадков.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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