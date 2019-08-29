Число жертв обвала подъезда жилого дома во Львовской области возросло до шести

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Число жертв обрушения подъезда жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области увеличилось до шести. Об этом сообщила в четверг Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о двух погибших и семи госпитализированных, среди которых четверо детей.

"Под завалами обнаружены тела шести погибших. Утром, 28 августа, обнаружены тела двух человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 [время совпадает с московским] обнаружили тело мужчины. В 02:49 изъято из-под завала тело женщины. В 03:20 изъяли тело женщины. В 03:28 нашли тело мальчика", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, предположительно бытового газа. В результате была разрушена часть дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются.