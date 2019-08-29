Количество подтоплений вновь увеличилось в Еврейской АО из-за дождей

ТАСС, 29 августа. Сорок два населенных пункта, в которых подтоплены 156 жилых домов, оказались в зоне паводка в Еврейской АО, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"Подтоплены 42 населенных пункта, 156 жилых домов, 3193 придомовые территории, 42 тыс. га сельхозугодий, 32 участка дорог протяженностью 15 км", - сказал представитель МЧС.

Накануне МЧС сообщало о том, что вода отступает от домов, паводком был затронут 41 населенный пункт, подтоплено было 150 жилых домов. В Еврейской АО, в ряде районов Хабаровского края идут дожди, вызванные западным циклоном.

В пунктах временного размещения находятся 54 человека. В МЧС агентству уточнили, что по большинству гидропостов на Амуре идет спад, подъем уровня воды отмечается в малых реках региона, особую обеспокоенность вызывает река Тунгуска (приток Амура). "В Смидовичском районе складывается напряженная ситуация, ближайшие пять дней там будет идти рост уровней воды. Принято решение усилить группировку спасателей в этом районе. В частности, в поселке Владимировка спасатели будут дежурить круглосуточно, помогать перевозить людей через затопленные улицы, оказывать другую необходимую помощь", - сказал представитель МЧС.

По данным МЧС, после дождей образовался провал на участке федеральной автодороги Р-297, на 2113 км трассы "Амур". На время ремонта прекращено двустороннее движение, организовано реверсивное движение.