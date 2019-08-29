На восстановление Владивостока после дождей понадобится 100 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Предварительная сумма, на которую оценивается ущерба инфраструктуре Владивостока в результате проливных дождей начала недели, составила около 100 млн рублей, заявил в четверг на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Из-за сильных дождей в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований. Наиболее пострадал Владивосток, где были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.

"Прочистили еще ливневку, в том числе на [острове] Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 млн рублей", - передает слова Гуменюка пресс-служба администрации Приморья.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, речь идет о суме затрат на восстановление всех инфраструктурных объектов, поврежденных стихией.

По данным краевых властей, на утро четверга из-за разлива рек ограничено движение на дорогах в восьми муниципалитетах региона. Из-за переливов воды все еще нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке. В Хасанском районе нет проезда в село Береговое, на дороге Барабаш-Приморское и к базе отдыха "Песчаная", а также в село Гвоздево. В Уссурийском городском округе переливы на дороге Комаровка-Заповедное-Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта.

Также переливы наблюдаются в Партизанском, Пограничном, Октябрьском, Кавалеровском и Ханкайском районах.