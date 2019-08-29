Торнадо на юге Китая унес жизни восьми человек

ШАНХАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Жертвами торнадо в южной китайской провинции Хайнань стали восемь человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.

Торнадо, говорится в репортаже, неожиданно появился в одном из районов города Даньчжоу. Сильными порывами ветра были разрушены два временных жилых строения на стройплощадке, в которых находились рабочие. В результате восемь человек погибли, еще двое пострадавших были отправлены в больницу.

Сообщается, что сильными порывами ветра были повреждены многие строения. Торнадо вызвал также перебои с подачей электроэнергии в районе. Местные власти в настоящее время принимают меры для ликвидации последствий удара стихии.