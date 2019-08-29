Дожди в Приморье вызвали новую волну паводка

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Сильные дожди в Приморском крае вызвали новую волну паводка. Уровень воды в некоторых реках увеличился более чем на 2 метра. Об этом в четверг сообщается на сайте Приморского гидрометцентра.

"За прошедшие сутки наиболее значительное осложнение гидрологической ситуации наблюдается в бассейне реки Раздольная. Дожди вызвали новую волну паводка с подъемами уровня воды 0,4-2,3 метров", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка на реках в Октябрьском, Уссурийском и Надеждинском районах. Отмечается, что в ближайшие двое суток в бассейне реки Раздольная подъем воды продолжится. Ожидаются новые подтопления в городе Уссурийске. На реках Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов наблюдается спад воды.

"В ближайшие трое суток на реках края ожидаются преимущественно подъемы уровня воды. Наиболее интенсивные подъемы воды до 0,5 м, ожидаются на реках Пограничного, Ханкайского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Яковлевского районов", - говорится в сообщении. В четверг в Приморском крае объявлен региональный режим ЧС в связи с паводковой обстановкой.