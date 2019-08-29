В отношении зрителя Театра.doc составлен административный протокол о мелком хулиганстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские привлекают к административной ответственности зрителя Театра.doc, в который в среду вечером ворвались неизвестные и попытались сорвать спектакль "Выйти из шкафа". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве.

"Полиция составила в отношении Антона Ткачука протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), ночь он провел в отделении [полиции]. Остальные граждане покинули отделение еще ночью, они дали объяснения [о произошедшем] и написали заявление на хулиганские действия со стороны ворвавшихся и прервавших в театре постановку мужчин", - сказал собеседник агентства.

Вменяемая задержанному Антону Ткачуку статья КоАП предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Режиссер Театра.doc Анастасия Патлай заявила ранее ТАСС, что планирует подать заявление в полицию на неизвестных, помешавших спектаклю "Выйти из шкафа". По ее словам, группа из 10 человек в среду вошла в помещение Театра.doc, громко разговаривая, прошла в зону сцены и прервала работу спектакля.

Как написала в своем профиле в Facebook ассистент худрука театра Зарема Заудинова, в Театр.doc приехал наряд полиции, проверил документы у зрителей, несовершеннолетних среди них не обнаружил. По ее словам, после отъезда Патлай в отделение, спектакль был продолжен, но беспорядки не закончились, и в театре был вызван второй наряд полиции.

Согласно описанию сайта театра, документальный спектакль "Выйти из шкафа" повествует о жизни, любви и поисках правды современных российских представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.