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СМИ: самолет F-15 Сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на юге страны

В результате инцидента никто не пострадал

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Истребитель F-15 воздушных Сил самообороны Японии в четверг совершил аварийную посадку на базе ВВС США Кадена, расположенной на южном японском острове Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В результате инцидента никто не пострадал. Самолетом управлял один пилот. Причиной происшествия стали проблемы при складывании шасси после взлета из аэропорта города Наха.

В Японии в последнее время заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, однако случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.

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