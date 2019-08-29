В Комсомольске-на-Амуре начало топить городскую набережную

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Вода в связи с подъемом уровня Амура начала заходить на городскую набережную Комсомольска-на-Амуре. Защищать ее не будут из-за ограниченности сил и средств, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Начало топить городскую набережную. Вода заходит на участок, где шла реконструкция", - сказал представитель администрации.

Он напомнил, что набережную реконструируют с конца 2017 года в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития города. "Набережную никто не будет защищать, вода с этой стороны в город не войдет, поскольку место высокое. В условиях ограниченности ресурсов мы в первую очередь направляем силы и средства на жилье, на завод авиационный. Отвлекать силы нет никакой возможности", - сказали в администрации.

Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться. Ранее уровень реки у города достиг 696 см, прибавив за сутки 10 см. В бассейне Амура идут интенсивные дожди. Синоптики прогнозируют, что к 4-9 сентября уровень воды может подняться до 820 см, что почти на полтора метра превысит критические отметки. В этой связи жителям домов, попадающих в зону подтопления, власти рекомендуют на время переехать в пункты временного размещения (ПВР).

Сейчас в городе развернуто три ПВР, вмещающих до 240 человек. Решается вопрос об открытии четвертого.